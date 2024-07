Tennis Hurkacz | Otto medici su dieci mi hanno detto di tornare nel 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sembra più serio del previsto l’infortunio al ginocchio per Hubert. Ilta polacco è stato costretto al ritiro a Wimbledon in un concitato tie-break con Fils, in cui gli cedette la gamba dopo una volèe in tuffo. Inevitabile il forfait all’Olimpiade di Parigi 2024, ma ‘Hubi’ ha spiegato nel dettaglio la sua situazione a Eurosport con i problemi al menisco. “Sappiamo che servono diversi mesi dopo un’operazione, ma volevamo darci una chance per i Giochi – spiega– I progressi sono stati rapidi e buoni, ma nell’allenamento con mia sorella non mi sono sentito sicuro sulla gamba e non mi sentivo fiducioso”. Oltre al torneo di singolo, ha dovuto rinunciare al doppio con con Zielinski e al misto con Swiatek. “Miaugurato pronta guarigione”. L’obiettivo è essere pronto per i tornei in America, eppure le previsioni mediche non erano così ottimistiche.