Stellantis nel semestre -14% i ricavi e -48% l' utile netto

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha chiuso ilconnetti pari a 85 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo del 2023, "principalmente - spiega in una nota - a causa dei minori volumi e del mix" e con undi 5,6 miliardi di euro, in calo del 48% "soprattutto per la diminuzione dei volumi e del mix, i cambi meno favorevoli e i costi di ristrutturazione". L'operativo rettificato è di 8,5 miliardi di euro, in calo di 5,7 miliardi di euro "per effetto essenzialmente del decremento in Nord America". Il margine operativo è del 10%. I flussi di cassa industriali netti sono pressoché neutri (-0,4 miliardi).ha in programma oltre 20 lanci per il 2024, tra cui una versione rinnovata del Ram 1500, una gamma di van europei e Peugeot 3008, il primo veicolo nato sulla nuova famiglia di piattaforme Stla.