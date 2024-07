Scampia | sì del Comune al rientro nelle prime 70 case della Vela

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono 70 gli appartamentiCeleste diconsiderati agibili e che saranno a breve restituiti ai loro abitanti. Lo apprende l’ANSA da fonti deldi Napoli. L’ok dopo che oggi sono state riallacciate le forniture di acqua e luce elettrica in tutto l’edificio lunedì sera soggetto al crollo che ha provocato tre vittime. I settanta appartamenti si trovano in diverse areeCeleste e sono stati controllati e garantiti come sicuri. Si sta lavorando alla stesura di una seconda lista composta da altri 115 appartamenti che pure sono stati controllati e che possono riaccogliere gli abitanti nel giro di quindici giorni, solo dopo ulteriori verifiche sulla sicurezza da parte degli organi tecnici deldi Napoli. Il, si evidenzia, vuole dare l’ok aldegli abitanti solo quando tutta lasarà garantita e sicura.