Parigi 2024 Mattarella agli azzurri | Intorno a voi affetto di tutta Italia ma non è pressione

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Agenzia Vista) Francia, 25 luglio"Ringrazio il Presidente Malagò per un saluto così cortese. Saluto tutti: federazioni, tecnici, allenatori, assistenti, ma soprattutto voi, carissime atlete e carissimi atleti. Non intendo infliggervi molte parole: sono convinto che ne riceverete in grande quantità in questi giorni. Innanzitutto complimenti per essere qui. I criteri selettivi erano molto rigorosi: esservi arrivati significa aver manifestato un talento straordinario. Già questo è un successo. Ci tengo a dirvi una cosa: avetea voi l'dil'. Unsincero. Non sentitelo come una: sono certo che esprimerete al massimo il vostro grande talento, tutte e tutti. E che lo farete con grande impegno, dedizione e senso dello sport. Le mede che arriveranno saranno benvenute.