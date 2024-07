Oroscopo del 25 luglio 2024 | le previsioni per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le stelle prevedono una giornata ricca di energia e di opportunità perzodiacali: ecco l’segno per segno del 25. Ariete Crediti: Pexels – VelvetMagLa giornata si preannuncia dinamica e piena di energia. Marte in posizione favorevole ti dona una carica in più per affrontare le sfide lavorative. In amore, evita di essere troppo impulsivo e ascolta di più il tuo partner. Toro La Luna in Ariete potrebbe portare qualche turbolenza emotiva. Sarà importante mantenere la calma e riflettere prima di agire. Sul lavoro, ci saranno delle decisioni importanti da prendere, ma fidati del tuo istinto.: Gemelli Oggi sentirai una grande voglia di socializzare e di fare nuove conoscenze. Venere ti sorride, favorendo gli incontri romantici. Sul piano lavorativo, potresti ricevere una notizia positiva che aspettavi da tempo.