Olio per capelli | il prodotto imperdibile per l’estate e oltre

(Di giovedì 25 luglio 2024) Oliare iè un gesto d’amore. Lo sanno bene le frequentatrici di TikTok che hanno provato sulla loro testa, filmato e poi postato sul social ogni tipo di: di batana, cocco, oliva, mandorla, argan, ricino, marula etc. L’per– must have amato dalle nuove generazioni – è diventato protagonista di una nuova tendenza, virale sui social, che spazia dalla cura allo styling: l’Hair Oiling. Una tecnica tutt’altro che contemporanea, visto che affonda le sue origini nella tradizione ayurvedica. Gli oli, sempre più performanti, grazie alle innovazioni della scienza cosmetica, promettono di nutrire e lucidare i(azioni che svolgono sin dalla notte dei tempi), ma anche di proteggerli dalle radiazioni ultraviolette e dagli agenti aggressivi esterni.