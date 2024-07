Nuova disputa tra Germania e Turchia? Colpa del kebab | Conseguenze catastrofiche per le imprese Ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) È diventato rapidamente uno dei cibi più amati in Europa, soprattutto dai ragazzi, che lo scelgono spesso come pasto di fine serata. Ma il dönerha messo a rischio i rapporti tra Berlino e Ankara. Una storia a tratti inverosimile, ma che invece è molto reale. E potrebbe anche avere delleimportanti. Il problema sarebbe legato alla richiesta delladi ottenere la certificazione di Specialità Tradizionale Garantita (STG) per il tipico piatto della tradizione turca. Come successo per la pizza napoletana, se ilottenesse questa certificazione, ogni commerciante che intende inserire la pietanza in menù dovrebbe rispettare un processo di produzione molto preciso. Un cambiamento a cui lasembrerebbe non volersi attenere.