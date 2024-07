Moonbound | nuovo EP

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 25 luglio 2024) Da progetto solista del produttore, polistrumentista e compositore Fabio Trentini (Le Orme, Guano Apes, H-Blockx), coadiuvato da nome illustri della scena internazionale prog e non solo, a vero e proprio gruppo che intende ritagliarsi un posto di rilevanza nella nuova scena musicale che unisce aromi prog e pop rock di livello internazionale. Tutto matura nel 2019 grazie ad una proposta del sassofonista Alessandro Papotto e del batterista Maurizio Masi, entrambi provenienti dal Banco del Mutuo Soccorso, con cui Trentini ha condiviso spesso il palco insieme a Le Orme negli anni 2011-2014. Si decide così di far rinascerecome una band vera e propria a cui, nel 2022, si unisce il chitarrista Matteo Ballarin (Aldo Tagliapietra Band). Durante il 2023 la band lavora ad unEP chiamato Back To Square Four.