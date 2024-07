Mercato dilettanti Gabellini firma per il Casinina Mandolesi all’Atletico River

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) La società sportivaCalcio ha presentato ieri il primo acquisto ufficiale per la stagione 2024-25. Si tratta di Davide, calciatore che ha militato dalla Prima Categoria fino alla Serie D. Leader difensivo, roccioso ed espertoandrà a consolidare una delle migliori difese dello scorso campionato. La K Sport Montecchio Gallo è alla ricerca di un paio di under. Pierpaoloex Montelabbate, classe 1992 centrocampista, vestirà la maglia rossonera dell’AtleticoUrbinelli. Alessandro Daidone è un nuovo giocatore del Marina: classe 1997, attaccante ex L’Aquila Beretti e Trapani Primavera, torna in Promozione dopo le ultime tre positive stagioni al Pietralacroce (37 gol). Nicolasclasse 2000 ex Real Altofoglia è stato ingaggiato dal Piandimeleto.