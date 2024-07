Mel Brooks protagonista di un documentario di HBO prodotto da Judd Apatow

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) L'artista premio Oscar sarà al centro di una nuova produzione che ripercorrerà la sua vita. HBO sta lavorando ad undiviso in due parti sulla leggenda della commedia Mel. A dirigere il progetto, ancora senza titolo, saràinsieme a Michael Bonfiglio, dopo che la coppia ha diretto insieme George Carlin's American Dream. Il progetto su Melè attualmente in produzione. Si tratterà di 'uno sguardo ampio ma intimo verso una delle menti più esilaranti e influenti della commedia, il cui lavoro ha fatto ridere il pubblico di tutto il mondo per più di 70 anni'. Farsa e parodia Nel 2020, HBO aveva mandato in onda un altrosu Mel