Maccio è luogo dello Spirito Santuario il sì della diocesi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo quello dei fedeli, che non hanno mai avuto dubbi, è arrivato anche il riconoscimento del vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, che ha ufficializzato "l’esperienza spirituale" legata al Santurio Santissima Trinità Misericordia didi Villa Guardia. Laha riconosciuto, come già aveva fatto il 17 maggio scorso il Dicastero per la DottrinaFede, "molti segni di un’azioneSanto", concedendo il “nulla osta” per "apprezzare il valore pastorale" e "promuovere la diffusione di questa proposta spirituale". Vietato, almeno per ora, parlare di miracoli, perché non vi è "alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno". Ugualmente però l’esperienza spirituale neldiocesano è " è ricca di elementi positivi nei quali si possono scorgere dei segni di un’azioneSanto per il bene dei fedeli".