LIVE Sonego-Cerundolo ATP Umag 2024 in DIRETTA | si inizia con l’argentino al servizio

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 16:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match conal. 16:34 Accolti dall’applauso del pubblico fanno capolino sul campo principale dii due protagonisti del primo quarto di finale. 16:28 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo di Lorenzoe Francisco. 16:23 Il vincente del quarto di finale troverà domani in semifinale uno tra il russo Andrey Rublev e l’ungherese Fabian Marozsan. 16:18 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ad oggi ferma sull’1-1. 16:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Poco meno di venti minuti all’ingresso dei due tennisti nella Goran Ivanisevic Arena.