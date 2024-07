LIVE Musetti-Lajovic 5-7 6-3 3-0 ATP Umag 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro a inizio set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 In comando sin dalla rispostacon il dritto, raccoglie il forzato del serbo. 3-0 Tiene il servizio l’azzurro, conferma ilappena conquistato. 40-0 Servizio e inside out. 30-0 Sul nastro il dritto in palleggio di. 15-0 Ottima seconda slice del toscano. 2-0 Largo il rovescio dopo il servizio di. Urlo edi! 30-40 Ennesimo rovescio stretto del match di, sulla riga e vincente! Che tocco! 30-30 Sulla riga il lungolinea di dritto del serbo. 15-30 Stecca il dritto in uscita dal servizio. 15-15 Rimedia con la prima in kick il serbo. 0-15 Errore di dritto di. 1-0 Servizio vincente! Secondo di fila per! A-40 Prima vincente! 40-40 Lungo il rovescio in palleggio. 40-30 Serve&volley vincente! 30-30 Lungo l’inside in