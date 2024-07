La strana dittatura fascista che cadde con un voto

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug – Secondo Renzo De Felice il fascismo non fu mai un totalitarismo compiuto, quanto meno non come avvenne nella Germania nazista o nell’U stalinista (ma mi permetterei di aggiungere, nell’U in generale, il cui approccio totalitario alla vita comune non smise mai di esistere, se non con l’avvento di Mikhail Gorbaciov). Opinione del resto condivisa da Hannah Arendt, che lo limitava addirittirua a una forma di semplicenazionalista. Ovviamente, il percorso non è così netto, perché le ambizioni totalitarie del regime non sono certamente un mistero e non si può negare che, quanto meno dopo la proclamazione dell’impero nel 1936, esse fossero diventate più consistenti.