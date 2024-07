La CIA non ha avvertito gli americani di evitare la metro durante le Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il 12 giugno 2024 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la Central Intelligence Agency (CIA), cioè l’agenzia di intelligence del governo statunitense, avrebbe «glidi non utilizzare lapolitana dilea causa dell’elevata minaccia terroristica». Nel post è presente anche un video in inglese con il logo della CIA che riporta la stessa informazione. Si tratta di una notizia falsa. Nessun video o comunicato del genere è stato mai diffuso dalla CIA per avvertire gli statunitensi presenti alledel 2024, che si terranno adal 26 luglio all’11 agosto. Anche perché, come precisato dai colleghi di Reuters, gli avvisi di viaggio per i cittadini statunitensi sono emessi dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, non dalla CIA.