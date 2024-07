La casa dell’iconica ‘Ugly Betty’ è su Airbnb | come soggiornare

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono trascorsi venticinque anni dalla prima messa in onda in Colombiaserie dedicata al personaggio di Ugly Betty. Ora, in occasione di questo compleanno e dell’arrivo su Prime Video del sequel Betty la fea: La storia continua,apre le porte delladi Betty a Bogotà. Per la prima volta, infatti, gli appassionati potranno immergersi nelle stanze in cui Betty ha vissuti momenti indimenticabili con i suoi genitori e il fedele amico, Nicolás Mora. “È la prima volta che apro le porte della mia”, sono le parole di Betty. “Sono contenta di farlo in questa occasione e permettere a coloro che hanno seguito in questi anni la mia storia sugli schermi di prenotare suquesto spazio così prezioso per me e la mia famiglia”.