Juventus Thiago Motta | Felice della squadra parlo sempre con Giuntoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’allenatore, ha parlato a poche ore dalla chiusura del ritiro di Herzogenaurach, in Germania: “Mi è piaciuto tutto di quanto fatto qui, il lavoro sta andando bene. Sono contento“. Poi sul mercato: “Sonoin costante dialogo con i dirigentie Scanavino per trovare le migliori soluzioni per la nostra. Facciamo così tutti i giorni. Il gruppo è unito e ha l’ambizione di fare cose importanti. I giovani? Stanno facendo bene, sono arrivati con entusiasmo e qualità, hanno alzato livello degli allenamenti“. Tra gli elementi da cui ci si aspetta molto c’è sicuramente Vlahovic: “Se è una pressione il fatto che alcuni dicono che può fare 30 gol? Non esiste pressione, ma solo una bella responsabilità. Il lavoro di Dusan, come quello di tutti gli altri, non si può fermare solo a vedere i gol.