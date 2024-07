Il museo che espone animali negati dalla scienza

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un lettore di vecchia data ultimamente ci sta segnalando pagine e post sponsorizzati su Facebook, io mi sto avviando alle tanto agognate vacanze e per questo apprezzo questo genere di segnalazioni che ci permettono in poco spazio di trattare bufale e disinformazione spacciate come fatti sui social network. Oggi parliamo della pagina Facebook Piacevole Scoperta, creata il 23 giugno probabilmente per monetizzare sulla fuffa. La pagina appena nata si chiamava Piacere Scoperta, nome poi modificato subito in Piacevole Scoperta, ed è gestita da due persone che risiedono in Italia, e che in un mese si sono avvalse di ben quattro post sponsorizzati per far crescere la pagina. Non si spendono denari in pubblicità se non si ha un motivo commerciale alle spalle, ma per ora non è chiaro quale sia il fulcro del business.