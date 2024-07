I 30 turisti bloccati sulla funivia a Cortina | La gente urlava e piangeva qualcuno pregava Pensavamo di morire

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) Trentadomenica 21 luglio alle 16 erano a bordo dellaFreccia del Cielo, che collega il centro did’Ampezzo con la vetta della Tofana di Mezzo. A causa di un guasto all’impianto elettrico forse innescato dalla saturazione dell’aria un fusibile bruciato ha mandato in blocco i motori della. 21 passeggeri stranieri e i 9 italiani hanno atteso per molti minuti sospesi nel vuoto: «La cabina si è staccata all’improvviso dalla stazione di partenza ed è precipitata nel vuoto, in caduta libera. Un’accelerazione impressionante: in pochi istanti ci siamo ritrovati parecchi metri più in basso, sospesi sopra il precipizio, sfiorando le rocce. C’è stato uno strappo violento, la caduta si è arrestata e l’abitacolo ha cominciato a oscillare fino quasi a rovesciarsi. All’interno la