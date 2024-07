Gaetano l’agente | Non c’è una squadra dove oggi è in procinto di andare Lavoriamo per definire una destinazione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) Giuffredi, agente di, ha parlato a radio Kiss Kiss, nel corso del programma Radio Goal, del futuro del centrocampista: «? Non c’è unaè indi, da pochi giorni abbiamo saputo qual è la scelta del mister e stiamo lavorando per dare una definizione di una possibile». Conte aspetta le uscite die Cajuste, il Napoli è su Brescianini e lo scozzese Gilmour Conte aspetta le uscite die Cajuste, il Napoli è su Brescianini e Gilmour. Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito dà aggiornamenti sul mercato del Calcio Napoli. Non solo uscite: il Napoli lavora anche a due possibili entrate a centrocampo. Gli indiziati per lasciare gli azzurri sono Gianlucae Jens Cajuste.