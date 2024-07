Futuro Gaetano arriva l’annuncio dell’agente | ora non ci sono dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sembra ormai definito ildi Gianluca: ètoproprio in queste ore, non ci. Gianlucaè in partenza. Durante il ritiro di Dimaro si era paventata la possibilità di vederlo in azzurro anche il prossimo anno, con la speranza di poter trovare minuti sotto la guida di Antonio Conte. Eppure, sembra che le cose siano andate in una direzione ben chiara che non contempla la permanenza all’ombra del Vesuvio. E’ quanto ha affermato Mario Giuffredi, agente tra gli altri dello stesso, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato chiaramente quella che è stata la scelta dell’allenatore in merito aldi: non ci sarà possibilità di vederlo in azzurro nella prossima stagione.