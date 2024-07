Fabriano Campionato Italiano mini enduro Giovanni Mancini punta al podio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il giovane pilota (8 anni) di Genga in testa alla classifica di categoria con 71 punti. Tanti i giovanissimi piloti in gara sul tracciato di Argignano, 26 luglio 2024 – Fine settimana col2024 diad Argignano organizzato dal Moto Club Artiglio.193 gli iscritti per 67 motoclub rappresentati, gara riservata ai ragazzi e ragazze dagli 8 ai 16 anni. Percorso di 12 km, comprese le 2 prove speciali. In gara per la Categoria debuttantidi Genga, 8 anni in sella alla Yamaha cc 65. Tutto il tifo per lui., attualmente, è al comando della classifica generale incon 71 punti. Dietro di lui figurano Lorenzo Bellini con 68 punti, e Haron Pitocchi con 52 punti. La prova fabrianese assegnerà il