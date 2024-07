F1 Alonso | Obiettivo è essere quinta forza ottimisti dopo Budapest

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fernandoè arrivato a Spa, in vista del Gran Premio del Belgio, ultima tappa della F1 prima della sosta estiva. Lo spagnolo è reduce di un complesso appuntamento ungherese, che lo ha visto terminare fuori dalla zona punti e appena alle spalle del compagno di squadra.ha spiegato la dinamica che ha visto Stroll prendere la posizione, senza però mai restituirgliela: “Per un secondo il messaggio via radio è stato: recupererai la posizione a due giri dalla fine o qualcosa del genere. Ma poi ho visto che stavano lottando. Ad un certo punto ero sul punto di dire ‘non preoccuparti della posizione perché non si sa mai fino all’ultima curva’ e poi non è successo e ho capito che stava litigando con Tsunoda fino all’ultima curva. Per questo non l’abbiamo fatto (lo swap, ndr) non ne ho nemmeno parlato nel post gara a dire il vero, non ho dato importanza al cambio di posizione“.