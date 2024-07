Errani Paolini-Routliffe Sun tennis Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sarae Jasminesi stanno allenando con entusiasmo e motivazione in questi giorni per essere pronte nel torneo olimpico di. La loro avventura nel doppio femminile inizierà sabato 27 luglio e la loro sfida contro le neozelandesi Erine Lulu Sun chiuderà ilsul campo-11, dove tra l’altro è prevista anche la partita del doppio maschile italiano formato da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori, opposti agli spagnoli Granollers/Carreno. Le azzurre sono reduci dalla vittoria negli Internazionali d’Italia e dalla Finale raggiunta proprio a Parigi nel Roland Garros. Di conseguenza, sulla terra rossa hanno dimostrato di esprimere il loro miglior. Ci sono quindi chance per fare bene e la sfida contro le neozelandesi sarà fin da subito probante per comprendere il livello della toscana e della romagnola.