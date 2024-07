Economia non si ferma la corsa dell’India | quali prospettive di crescita?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024)sono le opportunità che attendono l’India e che le consentiranno di rafforzarsi e diventare un concorrente economico di livello globale sempre più rilevante? Nonostante le incertezze politiche seguite alle recenti elezioni in India, la robusta democrazia del Paese, le sue riforme politiche strategiche e il mercato in rapido sviluppo offrono ottime potenzialità e grande resilienza, secondo Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management di Franklin Templeton. Un’in rapida ascesa L’India di recente – si legge nel commento – ha sorpassato la Cina come nazione più popolosa del mondo, e può contare su una popolazione molto più giovane.