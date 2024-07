Dopo il rapporto Ue sull’Italia parla Castellone M5S | Indebolita la magistratura a rischio gli equilibri tra poteri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’allarme sulla libertà di stampa e il pluralismo in Rai; le critiche alle (non) riforme del ministro Carlo Nordio; il premierato che mette in pericolo la democrazia; l’assenza di regolamentazione di lobby e conflitto di interesse. Basta una breve occhiata aldella Commissione UE sullo Stato di Diritto dei 27 Paesi membri, per comprendere perché Giorgia Meloni ne temesse la pubblicazione prima delle elezioni europee. Un report pesante che abbiamo chiesto di commentare alla vice-presidente del Senato, Mariolina(M5S), la quale non ha nascosto tutte le sue preoccupazioni. Senatrice, ilnon è affatto tenero con l’Italia made in Meloni.