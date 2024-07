DNA Giorno Giovanna e Dekasettimo sono Cazzimmosi

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo il successo del disco DNA, il primo proposto dalla nuova formazione napoletana DNA formata da, Dope One,e Fugo, si continua a parlare di loro grazie alla pubblicazione del nuovo singolo.Il brano, accompagnato da un video curato da Matteo Marchese (BlackDiamond Agency), esce per KML, etichetta discografica con sede ad Amsterdam fondata da Doc Ketamer che ha curato per questo brano anche la produzione., singolo distaccato dall’album, è un singolo banger di oltre cinque minuti che vedeportare avanti il concept di quello che era già stato anticipato qualche settimana fa con il disco della formazione al completo.Il brano è un concentrato di rime, flow e giochi stilistici in cui il sapore della strada e la voglia di rivalsa si canalizzano nel rap.