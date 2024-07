Budapest | galleria a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024), la maestosa capitale dell’Ungheria, è da tempo riconosciuta per la sua architettura mozzafiato e le sue terme rilassanti. Tuttavia, negli ultimi anni, la città ha assistito a una vera e propria rivoluzione artistica urbana che ha trasformato i suoi muri grigi in tele viventi. La street art anon è solo un fenomeno visivo, ma un potente mezzo di espressione che racconta la storia di una città in continua evoluzione, intrecciando passato e presente in un caleidoscopio di colori e forme. Le Radici della Street Artina L’arte di strada aaffonda le sue radici nella cultura underground degli anni ’80 e ’90, quando gli artisti utilizzavano i muri come mezzo di protesta contro il regime comunista. Con la caduta della cortina di ferro, questa forma d’arte è fiorita, diventando un simbolo di libertà e rinascita.