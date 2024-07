Agnese morta in auto cambia l’accusa per il padre | la decisione della pm

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un’orribile tragedia, quella avvenuta lo scorso 18 luglio a Marcon, in provincia di Venezia, dove la piccoladi 1 anno èdopo essere stata dimenticata indal. Un caso che sta assumendo contorni sempre più delicati dal punto di vista giudiziario. La pm Anna Andreatta ha deciso dire il capo di imputazione nei confronti delda omicidio colposo ad abbandono di minore con conseguente morte. Si tratta di un sostanziale aggravamento delle conseguenze legali per l’uomo. Infatti, mentre la pena per omicidio colposo va da sei mesi a cinque anni, quella per abbandono di minore con esitole può arrivare fino a otto anni di reclusione.