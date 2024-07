AEW Blood & Guts | Disfatta per il Team Elite Matthew salva Jack Perry pagando un caro prezzo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024) Puntata speciale di Dynamite questa notte e come indica bene il nome è stata la serata del tanto attesomatch, che quest’anno ha visto di fronte il(Young Bucks, Kazuchika Okada, Adam Page e) contro ilAEW (Swerve Strickland, Darby Allin, Mark Briscoe e The Acclaimed). Un 5vs5 che prometteva tanta violenza e mosse estreme e così è stato, con i protagonisti che anche quest’anno sono riusciti a sorprenderci. Partenza a mille I primi a dover salire sui due ring eranoe Darby Allin, ma la loro battaglia è iniziata fuori la gabbia, finendo anche in mezzo al pubblico prima di entrare effettivamente nella gabbia. Una partenza senza risparmiarsi minimamente, con già un buon numero di oggetti contundenti inseriti nel match, che fino all’arrivo del decimo partecimaente non sarebbe effettivamente iniziato.