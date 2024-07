A sinistra è arrivato il soccorso lobbista Ma sono sempre i soliti amichetti anti-nazionali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alladi casa nostra mancavano solo i fantomatici «stakeholders» per completare la squadra dell’smo-nazionale. Da ieri, finalmente, posurlare al cielo: anche i “portatori di interesse” (proprio) – e che portatori –stati ammucchiati honoris causa nel campo largo. È questa la vera “novità” dell’annuale Rapporto sull’Italia vergato dall’Unione europea sui 27 Stati. Un documento in cui la Commissione europea non esprime, come conferma il think tank OpenPolis, «né obblighi né sanzioni nei confronti dei Paesi membri». Non ha alcun valore effettivo: e soprattutto non è un avviso di innesco d’emergenza del famigerato articolo 7, quello che tutela lo Stato di diritto.