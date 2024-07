Wendy Moten | La mia voce per Porretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non c’è di che stupirsi se nei giorni in cui a imporsi per il glamour e la bellezza dei suoni è un numero cospicuo di soavi custodi della musica si passi dai luccichii di Taylor Swift (in ventimila arrivati dagli Usa a San Siro), seducente in un mondo che a qualcuno ricorda l’universo di Marvel, e da Raye, la jazz singer che ha acceso i motori di Umbria Jazz, a, étoile delle note ambrate che plana sulSoul Festival: ultimo cadeau che Memphis e Nashville hanno fatto agli amanti della musica dell’anima e del Contemporary R&B. Speciale nei gorgheggi, eleganza e groove, sobri melismi, sabato e domenica l’ex corista di Julio Iglesias sfilerà al Rufus Thomas Park accompagnata dalla Memphis Music Hall Of Fame Band.