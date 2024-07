Un ritiro da Champions Seicento tifosi a Valles E il supporter si bagna nel ruscello con Orso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini(Bolzano) Un bagno di folla. Letterale. Nel primo giorno di lavori a, il Bologna viene travolto dall’abbraccio di, uno dei quali per amore del rossoblù sfida anche il gelidoche accarezza il centro sportivo. Effetti (collaterali) da: un’ubriacatura di emozioni che non passa, in un clima di festa generale da "quando ci ricapita più?". E allora Fabrizio, da Montecarlo con furore e senza troppo pudore, si spoglia, resta in mutande e si infila nelle acque dove De Silvestri,lini, Fabbian e Corazza stavano facendo un po’ di crioterapia per riprendersi dal primo dei due (devastanti) allenamenti di Vincenzo Italiano. Poco prima Santiago Castro aveva rinunciato al bagno dopo aver testato la temperatura dell’acqua ("C’è poco spazio, vado via", la scusa dell’argentino). Fabrizio no: lui si tuffa.