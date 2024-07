Si lanciava tra le auto per elemosinare denaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da tempo, nelle strade tra i comuni di Scandiano e Albinea, in sella a una bici, alla vista di una macchina si gettava pericolosamente in mezzo alla strada davanti all’, costringendo il conducente ad arrestare la marcia per poi chiedere in maniera molesta l’elemosina. Le attività condotte dai carabinieri della tenenza di Scandiano, a cui numerosi conducenti hanno segnalato tali condotte illecite, hanno consentito ai militari scandianesi di identificare e denunciare il ciclista oramai divenuto un vero e proprio incubo per i conducenti che transitavano da quelle parti. Per questi motivi, con le accuse di violenza privata ed esercizio molesto dell’accattonaggio, i carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 19enne straniero residente ad Albinea.