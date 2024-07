Scherma Olimpiadi 2024 La cinese Sun Yiwen ha già la sua pagina di storia A Parigi diventerà un intero capitolo legato all’Asia?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nelladei Giochi olimpici di, una delle donne da seguire con maggiore attenzione sarà Sun. La spadistaavrà l’opportunità di scrivere ladella disciplina, entrando in un territorio sinora precluso al continente asiatico, se non addirittura a qualsiasi schermitrice extra-europea. La trentaduenne originaria dello Shandong, la penisola della Cina protratta verso la Corea, è la campionessa olimpica in carica nella sua arma. L’oro di Tokyo 2021, conseguito al termine di una drammatica finale contro la romena Ana Maria Branza, ha fatto seguito al bronzo di Rio de Janeiro 2016. Queste sono le fondamenta per tagliare traguardi epocali. Innanzitutto, un trionfono le consentirebbe di diventare la quinta pluri-campionessa olimpica individuale tout-court.