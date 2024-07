Rifiuti in fiamme nella terra dei fuochi sequestro ad Arzano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn terreno adoperato per la combustione illecita deiè stato sequestrato dalla polizia locale ad, comune dell’hinterland partenopeo ricadentecosiddettadei. Gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, da giorni stanno passando al setaccio alla ricerca di attività illecite diverse località della città dove molti proprietari terrieri, già sanzionati, stanno ripulendo i loro fondi. Nel monitoraggio è rientrata una zona a confine con il comune di Grumo Nevano, precisamente in via Sensale, dove ci sono diverse coltivazioni e animali, e dove qualcuno ha pensato di dare fuoco a un terreno di circa 800 metri quadri con deiall’interno. La polizia locale ha immediatamente allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti per lo spegnimento.