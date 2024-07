Report Ue Conte | Gravi denunce su premierato abuso d’ufficio e informazione È stato tenuto nel cassetto per autocensura?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È grave la denuncia della Commissione europea sulla riforma del. Conferma quanto stiamo dicendo, una riforma del tutto squilibrata, inadeguata a restituire il senso vero di una democrazia. Sonotutte le osservazioni che si fanno e che abbiamo già denunciato, l’abolizione dell’di ufficio, la necessità di intervenire sul conflitto di interessi, lodell’. Tutte cose”. A rivendicarlo il presidente del M5s, Giuseppe, a margine del convegno “Una Repubblica fondata sul lavoro ‘sicuro’. Le proposte del M5S per garantire la sicurezza sul lavoro”, a Roma, in merito alUe sullodi diritto che ha stroncato l’Italia, soprattutto sul capitolo giustizia e sui rischi che la riforma Nordio comporterà per le indagini sulla corruzione.