Recensione Deadpool & Wolverine | il Gesù della Marvel salva l’MCU

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da oggi è disponibile in tutti i cinema d’Italia il tanto attesoe in questascopriamo se il film è riuscito arecome il nostro caroci aveva preannunciato nei trailer! TITOLO ORIGINALE:. GENERE: azione, avventura, commedia, fantascienza. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Shawn Levy. CAST: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, Matthew Macfayden. DURATA: 128 minuti. DISTRIBUTORE: Walt Disney Studios. USCITA: 24/07/2024negli ultimi tempi non se l’è cavata molto bene, d’altronde il franchise ha perso i suoi volti principali, ovvero Robert Downey Jr e Chris Evans.