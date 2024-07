porto venere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Quarta e ultima tappa della ‘Silent disco Liguria Edition’. Dopo il successo Arma di Taggia, Albissola Marina e Chiavari, stasera, a partire dalle 22 e fino all’1 tocca a. In Calata Doria, dopo aver prenotato le proprie cuffie a 0.99 centesimi e se non fossero andate sold out in anticipo, gratis direttamente nella location dell’evento (occorre comunque lasciare un documento e una cauzione di 20 euro). Si potrà quindi ballare, ascoltando musica attraverso tre canali dj set, con un ospite d’eccezione alla consolle principale. E in un modo davvero molto molto particolare. In silenzio.