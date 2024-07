Passaporti in sette giorni Questura riorganizzata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’emergenza sembrerebbe finita. Per avere un passaporto, in linea di massima, basta una settimana. Mensilmente ne vengono rilasciati all’incirca 4.500. L’enorme richiesta venuta a ricadere all’improvviso sulla nuovaall’indomani della sua istituzione nel 2019, con un potenziale in Brianza di 900mila abitanti, e che aveva paralizzato inizialmente gli uffici di via Montevecchia generando lunghe liste di attesa, ormai sembra storia passata. Il grande lavoro degli agenti, la loro riorganizzazione, un personale cresciuto fino alla quindicina di agenti in servizio attualmente all’Ufficio, hanno decisamente migliorato le cose. Ora a scioglierle ulteriormente normalizzando gli afflussi è stata l’iniziativa voluta dal Ministero dell’Interno con la cosiddetta “Agenda Prioritaria” , di fatto un’alternativa da affiancare alla tradizionale Agenda ordinaria.