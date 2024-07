Olivera l’annuncio dell’agente fa felice Conte | ecco quando tornerà

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Mathiasdiventerà una pedina fondamentale dello scacchiere di Antonio, ma nonsubito a disposizione del Napoli Il Napoli domani inizierà la seconda parte del ritiro di Castel di Sangro dopo la prima svolta a Dimaro Folgarida. I ragazzi di Antoniosi preparano all’inizio della stagione, che prenderà il via il prossimo 10 agosto contro il Modena in Coppa Italia. L’allenatore vuole avere subito la squadra al completo per trasmettere tutti gli insegnamenti necessari per un grande campionato. La difesa è il reparto da sistemare con più urgenza e in questo senso il passaggio a tre con gli innesti di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin possono dare una grande mano. Un giocatore che potrebbe fare la differenza è Mathiasda braccetto di sinistra nella difesa a tre, dopo l’esperienza da centrale anche in Nazionale.