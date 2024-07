Nel mondo c’è la rivoluzione mentre il nostro movimento fa un grande passo indietro | la lettera-denuncia di Cecilia Zandalasini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Durante questo importante periodo storico mi trovo a dover scrivere queste parole, parole difficilissime, disilluse, arrabbiate e tristi“. Un progetto durato meno del previsto. Chiuso senza preavviso e con parole che puntano il dito contro l’interocestistico italiano. Con unacondivisa sui propri social,– giocatrice di basket della nazionale italiana – ha annunciato l’addio alla Virtus Bologna in seguito alla chiusura forzata della squadra femminile: tra le righe, un messaggio dinei confronti della pallacanestro italiana e della poca attenzione che in Italia viene riservata allo sport femminile in generale. Prima Roma, poi l’auto-retrocessione in A2 di Ragusa e ora Bologna.