Muore a 15 anni in motorino una comunità in lutto | Clarissa ci mancherà Era intelligente e sensibile

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sansepolcro (Arezzo), 24 luglio 2024 – “È stata una delle prime allieve a seguirci, anche se ultimamente aveva interrotto l’attività, come alla sua età ci può stare, ma resta ugualmente una grande perdita per tutti noi". La tragica scomparsa diBurzi, la 15enne residente a Madonnuccia di Pieve Santo Stefano che ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì mentre percorreva la provinciale 77 in sella al suo scooter, ha lasciato nel dolore anche il maestro Roberto Di Matteo di Scherma Altotevere, la società della qualeè stata una tesserata. "Aveva iniziato con noi a Sansepolcro – ricorda Di Matteo – poi ci aveva seguiti anche a San Giustino, dove oggi abbiamo la sede e ha svolto attività fino a pochi mesi fa, perché nel frattempo aveva coltivato altri interessi, in particolare per la musica e il canto.