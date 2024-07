Montella talento cresciuto a pane e velocità Voglio lottare per il titolo Poi la Superbike

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Yariha il sorriso giovane del ragazzo per bene. Per bene ma con una grinta da spaccare il mondo.è fra i top rider del SuperSport300, la gemella intrigante e spettacolare del Mondiale, e la storia di Yari si sfoglia velocemente come un bel romanzo. Partenza in salita, dal sacrificio di una famiglia (di Salerno) rimasta sempre con i piedi per terra, presente eccitante in sella a una Ducati, nel team Barni, marchiato Maroil-Bardahl e un futuro che potrebbe chiamarsi Mondiale, in Sbk o chissà come., come ci si sente ad avere sull’orizzonte ambizioni e successi? "Direi bene, assolutamente. Ma io a questo non ci penso. Sono fatto così. Guardo al presente,ottenere il massimo dal presente, poi arriverà il futuro". Ok, andiamo per ordine: la sua stagione in SuperSport dice che "Stiamo andando bene.