LIVE Musetti-Trungelliti 0-3 ATP Umag 2024 in DIRETTA | partenza ad handicap per l’azzurro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Gioco: palla corta vincente per l’argentino. Seconda 40-30vanifica un ottimo punto spedendo in rete una comoda volee dopo l’attacco in controtempo. 40-15 Doppio fallo, il secondo della partita per l’argentino. 40-0 Che volee!! Prima al centro e dritto angolato per l’argentino che si salva con la volee di rovescio dopo un passante super dell’italiano. 30-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 15-0 Servizio ad uscire e dritto in contropiede. 0-2 Break: ottimo rovescio in contro balzo per l’argentino che si apre il campo con il dritto successivo e chiude con lo smash. 40-A Risposta di rovescio vincente diche ha aggredito la seconda morbida giocata dall’italiano. Terza palla break.