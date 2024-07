L’Hellas Verona batte la Virtus 5-1 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024)la5-1 nel test di Folgaria. Tutto facile per la squadra di Paolo Zanetti che si affida alle reti di Mosquera, Mitrovic, Cisse, Livramento, Suslov, Manfrin in quella che è la terza amichevole del ritiro gialloblù.nel primo tempo controlla il possesso, ma trova pochi varchi. La prima occasione si presenta al 14?: Tavsan crossa dalla destra, Mosquera a centro area gira di testa e costringe Sibi ad effettuare un grande intervento per alzare la sfera in corner. Al 29? la palla dell’1-0 ce l’ha Tavsan (che poco prima si è visto annullare un gol), ma il suo colpo di testa sul cross di Lazovic termina a lato. Il pareggio dura fino al 43?, quando Harroui tocca in area per Mosquera che trova lo spazio per girarsi e calciare di forza col destro, lasciando immobile Sibi. Valanga di gol nel secondo tempo.