La scommessa di Uni co | Fusione con la Sicilia Diventiamo il Confidi più grande al centro sud

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Paolo Mariani, direttore generale di Uni.co. Ora che c’è anche l’ufficialità, la prima domanda è semplice: com’è nata l’idea di questaper incorporazione di Unifidi? "La considerazione preliminare è che abbiamo intravisto un’importante opportunità per tutti. Un’opportunità che siamo convinti possa assicurare una crescita, nel pieno rispetto dei territori". E nei dettagli, le chiedo se e cosa eventualmente cambierà? "In primo luogo, Uni.co conferma il suo ruolo dipiùdelsud Italia, potendo contare sull’apporto di oltre 80mila imprese socie che vanno da Pesaro a Palermo. Oltre alle Marche e alla, siamo presenti in Umbria, Abruzzo e Molise.