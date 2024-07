Kamala Harris e la profezia di Lisa Simpson che fa impazzire il web

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non è la prima volta che ihanno dimostrato capacità profetiche nei loro anni di onorata messa in onda. La famiglia di Springfield, infatti, aveva previsto la vittoria di Donald Trump, la nascita dell’iPod e del cibo stampato in 3D. Le telefonate attraverso lo smartwatch, Lady Gaga star al superbowl. E, ovviamente, l’arrivo di una presidente donna come. Come si è arrivati a questa conclusione, visto che le presidenziali si terranno solo il 5 novembre? Come spesso è accaduto, è tutta colpa di. Nell’episodio Bart in the Future, dell’undicesima stagione,siede sulla poltrona più importante della Casa Bianca, dopo aver sconfitto Donald Trump, vestendo un tailleur viola e un filo di perle. Molto somigliante a quello usato danella cerimonia di giuramento come vice, il 20 gennaio 2021.