James Rodriguez offerto al Napoli Repubblica | A Conte piace ma c’è un solo dubbio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il trequartista colombianopotrebbe approdare in Serie A, ma le sue condizioni fisiche sollevano non pochi dubbi. NOTIZIE MERCATOè al centro dell’attenzione per un possibile ritorno in Serie A, cone Lazio che stanno considerando seriamente l’opportunità di aggiudicarsi il talentuoso trequartista colombiano. Come riportato da Laè stato proposto ad entrambi i club italiani dopo essere stato svincolato dal San Paolo. Il giocatore, insignito del titolo di miglior calciatore nella recente Copa America, mira a rilanciarsi in Europa in vista del Mondiale 2026. Le Considerazioni diAntonio, tecnico del, ha mostrato interesse per il profilo di, riconoscendo il suo potenziale e la sua esperienza internazionale.