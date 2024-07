J D Vance il negazionista climatico che Trump ha scelto come possibile vicepresidente

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Anna Toniolo Mentre Joe Biden il 21 luglio scorso ha ritirato la sua candidatura per le presidenziali di novembre e ha espresso il suo sostegno allaKamala Harriscandidata, il repubblicano Donaldprocede a pieno ritmo con la sua campagna elettorale, nonostante l’attentato del 13 luglio 2024 in cui è rimasto lievemente ferito. Durante la convention nazionale repubblicana, che si è tenuta dal 15 al 18 luglio 2024 al Fiserv Forum di Milwaukee, nel Wisconsin,hail senatore dell’Ohio J.D.candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Si tratta di uno scrittore ed ex manager di 39 anni, eletto nel 2023 in Ohio e, ad oggi, uno dei più grandi sostenitori di Donald